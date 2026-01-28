В обедните часове вчера в РУ-Сандански е получено съобщение от 36-годишна жена от село Ново Делчево, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.Жената е съобщила, че на 24.01.2026 г. в жилище в гр. Сандански е блъскана в гърдите от 36-годишния си съпруг. По случая е образувано досъдебно производство.