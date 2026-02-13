Регионално управление на образованието – Кюстендил предлага 35 паралелки за държавния план-прием в VIII клас за учебната 2026/2027 година в област Кюстендил, предаде. Проектът е съобразен с приоритетите за икономическо развитие на общините в региона и с потребностите на пазара на труда.От общия брой 22 паралелки са за професионално образование, а 13 – профилирани. Съотношението е 62,86% в полза на професионалните паралелки срещу 37,14% профилирани. Две от професионалните паралелки ще бъдат в дуална форма на обучение, което представлява 9,09% от общия им брой.В сферата на туризма са предложени професиите "Организиране на туристически пътувания“, "Ресторантьорство и кетъринг“, "Хотелиерство“ и "Готварство“. В подкрепа на транспортната и енергийната инфраструктура се залагат "Автомобилна техника и мехатроника“, "Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и "Възобновяеми енергийни източници“. За развитие на малкия и средния бизнес са включени специалности като "Мениджмънт и икономика“, "Административни и офис дейности“, "Икономическа информатика“, "Електронна търговия, маркетинг и реклама“, "Компютърна графика“, "Устойчива мода“, "Технологии на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, "Роботика“, "Фермерство“ и "Стопанисване на горите“.Осем паралелки са по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Сред тях са "Електроснабдяване и електрообзавеждане“, "Възобновяеми енергийни източници“, "Готварство“, "Ресторантьорство и кетъринг“, "Фермерство“, "Стопанисване на горите“ и "Автомобилна техника и мехатроника“. Не са предложени паралелки по защитени професии.В проекта е включена и нова за областта професия – "Роботика“ (код 071402) от направление "Електроника и автоматика“, заявена от Профилирана гимназия "Христо Ботев“ – Дупница.На областно ниво в V клас се предвиждат три паралелки в профилирани гимназии с профил "Математически“ или "Природни науки“ – две в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил и една в Профилирана гимназия "Христо Ботев“ – Дупница.Предложенията са съгласувани с кметовете на общините и са изготвени въз основа на заявки от директорите на училища, както и на информация от дирекциите "Бюро по труда“ в Кюстендил и Дупница за търсените специалисти със средно образование.