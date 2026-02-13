ЗАРЕЖДАНЕ...
35 паралелки са заложени в държавния план-прием в област Кюстендил
© ФОКУС
От общия брой 22 паралелки са за професионално образование, а 13 – профилирани. Съотношението е 62,86% в полза на професионалните паралелки срещу 37,14% профилирани. Две от професионалните паралелки ще бъдат в дуална форма на обучение, което представлява 9,09% от общия им брой.
В сферата на туризма са предложени професиите "Организиране на туристически пътувания“, "Ресторантьорство и кетъринг“, "Хотелиерство“ и "Готварство“. В подкрепа на транспортната и енергийната инфраструктура се залагат "Автомобилна техника и мехатроника“, "Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и "Възобновяеми енергийни източници“. За развитие на малкия и средния бизнес са включени специалности като "Мениджмънт и икономика“, "Административни и офис дейности“, "Икономическа информатика“, "Електронна търговия, маркетинг и реклама“, "Компютърна графика“, "Устойчива мода“, "Технологии на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, "Роботика“, "Фермерство“ и "Стопанисване на горите“.
Осем паралелки са по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Сред тях са "Електроснабдяване и електрообзавеждане“, "Възобновяеми енергийни източници“, "Готварство“, "Ресторантьорство и кетъринг“, "Фермерство“, "Стопанисване на горите“ и "Автомобилна техника и мехатроника“. Не са предложени паралелки по защитени професии.
В проекта е включена и нова за областта професия – "Роботика“ (код 071402) от направление "Електроника и автоматика“, заявена от Профилирана гимназия "Христо Ботев“ – Дупница.
На областно ниво в V клас се предвиждат три паралелки в профилирани гимназии с профил "Математически“ или "Природни науки“ – две в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил и една в Профилирана гимназия "Христо Ботев“ – Дупница.
Предложенията са съгласувани с кметовете на общините и са изготвени въз основа на заявки от директорите на училища, както и на информация от дирекциите "Бюро по труда“ в Кюстендил и Дупница за търсените специалисти със средно образование.
Още от категорията
/
Земетресение в Дупница
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Международен експерт говори за киберсигурност в Банско
18:44 / 12.02.2026
Съдът в Кюстендил с присъда за петима измамници
18:43 / 12.02.2026
Археологически музей – Сандански подписа договор за изпълнение на...
11:48 / 12.02.2026
Автомобил блъсна пешеходка в района на сатовчанско село
11:37 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.