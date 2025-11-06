ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|34 млн. лв. за образователни, здравни и социални услуги в община Сандански
Решението за одобрението бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране.
Проектите ще осигурят над 34 млн. лв. инвестиции в ключови сфери за развитие на общината: образователна, здравеопазване и социални услуги.
Ключовите проекти ще осигурят:
- Дом за възрастни хора с капацитет 30 лица;
- Дом за възрастни хора с увреждания с капацитет 15 лица;
- Изграждане на жилищна сграда за нуждите на социално уязвими групи;
- Обновяване и оборудване на медицински кабинети в шест населени места – с. Склаве, с. Петрово, с. Катунци, с. Дамяница, с. Ново Делчево и с. Поленица;
- Модернизиране и оборудване на образователна инфраструктура в четири училища – IV ОУ "Св. Св. Козма и Дамян“, Професионална техническа гимназия, Спортно училище и ОУ "Братя Миладинови“, с. Склаве;
- Мерки за превенция на наводнения по река "Санданска Бистрица“;
- Мерки за ограмотяване на възрастни хора;
- Мерки за създаване и развитие на общинско социално предприятие.
Партньори по интегрираната концепция на Община Сандански са Община Петрич, ЮЗУ "Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ПГИ "Иван Илиев“, гр. Благоевград и Фондация "Социални норми“.
Тези инвестиции са важна стъпка към по-качествен живот и устойчиво развитие за хората в община Сандански, с фокус върху модерно образование, достъпно здравеопазване и подкрепа за уязвимите общности.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: