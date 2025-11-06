34 млн. лв. за образователни, здравни и социални услуги в община Сандански

© Одобрени са две концепции за "Интегрирани териториални инвестиции“ за община Сандански. Концепциите бяха сред най-високо оценените в Югозападния регион.



Решението за одобрението бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране.



Проектите ще осигурят над 34 млн. лв. инвестиции в ключови сфери за развитие на общината: образователна, здравеопазване и социални услуги.



Ключовите проекти ще осигурят:



- Дом за възрастни хора с капацитет 30 лица;



- Дом за възрастни хора с увреждания с капацитет 15 лица;



- Изграждане на жилищна сграда за нуждите на социално уязвими групи;



- Обновяване и оборудване на медицински кабинети в шест населени места – с. Склаве, с. Петрово, с. Катунци, с. Дамяница, с. Ново Делчево и с. Поленица;



- Модернизиране и оборудване на образователна инфраструктура в четири училища – IV ОУ "Св. Св. Козма и Дамян“, Професионална техническа гимназия, Спортно училище и ОУ "Братя Миладинови“, с. Склаве;



- Мерки за превенция на наводнения по река "Санданска Бистрица“;



- Мерки за ограмотяване на възрастни хора;



- Мерки за създаване и развитие на общинско социално предприятие.



Партньори по интегрираната концепция на Община Сандански са Община Петрич, ЮЗУ "Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ПГИ "Иван Илиев“, гр. Благоевград и Фондация "Социални норми“.



Тези инвестиции са важна стъпка към по-качествен живот и устойчиво развитие за хората в община Сандански, с фокус върху модерно образование, достъпно здравеопазване и подкрепа за уязвимите общности.