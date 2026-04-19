Избирателната активност в Кюстендилска област към 16:00 часа достига 33%, показват обобщените данни от Районната избирателна комисия. За ФОКУС от Областна администрация - Кюстендил съобщиха, че до този момент правото си на глас са упражнили 41 213 души от общо 125 383 избиратели.

Най-висока активност се отчита в община Трекляно – 62%, следвана от Невестино – 51% и Кочериново – 46%. Над средната за областта е активността и в Сапарева баня – 45%, както и в Бобошево – 42% и Рила – 41%.

По-ниска остава активността в община Кюстендил – 28%, както и в Дупница – 36%. В Бобов дол са гласували 40% от избирателите.

Общо в областта са разкрити 287 секции, като 286 от тях функционират нормално. Към този етап няма данни за закрити секции или сериозни нарушения в изборния процес.