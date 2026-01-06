33-годишният Велизар Георгиев спаси Светия кръст от водите на река Банщица в Кюстендил, предаде репортер на. Честването на Богоявление в града започна със Златоустова света литургия, отслужена от Негово Преосвещенство Велбъждския епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия.След богослужението се състоя традиционно литийно шествие от храм "Успение Богородично“ до "Железния мост“ над река Банщица. Шествието бе съпроводено от Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил. На брега на реката беше отслужен Велик Богоявленски водосвет, след което Светият кръст бе тържествено потопен във водите.В празничните прояви се включиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов, председателят на читалище "Братство“, както и представители на държавни и общински институции.Стотици жители и гости на града се събраха, за да наблюдават традиционния ритуал по спасяването на Светия кръст. В него се включиха 17 мъже, като най-бърз се оказа 33-годишният Велизар Георгиев. Той е родом от Кюстендил, но в момента работи в Англия."Всички да бъдат живи и здрави. Тази традиция е нещо много голямо“, каза след ритуала Велизар Георгиев."Нека Божията благодат, мирът Господен и Неговата милост да пребъдат над всички нас“, пожела Велбъждският епископ Исаак.