33 генератора ще пазят Кюстендилско от градушки
Разговорът беше насочен към прилагането на новия способ за противодействие на градушките в райони, в които не е разрешено използването на ракетен и самолетен метод. В рамките на срещата участниците бяха запознати с технологията за градозащита чрез наземни генератори със сребърен йодид, както и с устройството, принципа на работа и параметрите на съоръженията.
Заместник-министър Капитанов посочи, че на територията на област Кюстендил ще има 33 генератора. “Населените места, в които ще бъдат разположени генераторите са предварително определени от експертите на Изпълнителната агенция "Борба с градушките“. На този етап за нас е важно да получим становищата на местната власт, за да финализираме избора на конкретните места и да пристъпим към изграждане на мрежата“, обясни зам.-министърът.
Той допълни, че технологията е доказала своята ефективност в няколко европейски държави. "Наземните генератори се използват успешно във Франция и Испания, а ние черпим опит именно от тях. Прилагайки този способ, можем да постигнем до 40% намаляване на енергията на градушката, което значително намалява щетите за реколтата“, каза още заместник-министър Капитанов.
По време на срещата бяха обсъдени също организационни и технически въпроси, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. "Нашият приоритет е земеделските стопани да получат по-добра защита и повече сигурност. Работим по безопасен подход, който е съобразен с всички ограничения на територията на областите Кюстендил и Перник“, допълни Капитанов.
