32-годишен шофьор е задържан от полицията в Кюстендил, след като отказал тест за наркотици. Проверката е извършена на пътя между Дупница и Кюстендил, казаха за ФОКУС от ОДМВР - Кюстендил.

Заради отказа му е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата но случаят не е приключил само с пътната проверка.

Органите на реда са предприели последвали процесуални действия и претърсване в жилището на мъжа намиращо се в село Лозно където криминалистите са открили опаковка съдържаща канабис.

Видът на забраненото вещество е потвърден чрез полеви наркотест на място а откритите наркотици са иззети като доказателство. Мъжът е отведен в ареста за срок до 24 часа със заповед за задържане а по случая вече е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил под надзора на прокуратурата която е уведомена своевременно за инцидента.