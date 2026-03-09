ЗАРЕЖДАНЕ...
31-годишен преби възрастна жена в село Плетена
От работещите по случая полицейски служители е установено, че жената е на 81 години от село Плетена, като на 07 март в малкото населено място е възникнал спор между нея и неин 31-годишен родственик от същото село, който я ударил по ръката.
По случая е образувано досъдебно производство.
