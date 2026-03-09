На 08 март в РУ- Гоце Делчев е постъпило съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за жена с фрактура на малък пръст на ръката след нанесен й побой, информират от Областна дирекция на МВР – Благоевград.От работещите по случая полицейски служители е установено, че жената е на 81 години от село Плетена, като на 07 март в малкото населено място е възникнал спор между нея и неин 31-годишен родственик от същото село, който я ударил по ръката.По случая е образувано досъдебно производство.