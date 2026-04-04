Мащабна залесителна акция ще постави началото на възстановяването на горски територии в района на Пирин, пострадали от опустошителните пожари през изминалото лято. Инициативата ще се проведе в рамките на Седмицата на гората и ще обедини институции, доброволци и местната общност.

Началото ще бъде дадено със засаждането на 3000 фиданки, като още в първия ден участниците ще залесят площ от около 5 декара. Събитието ще се проведе на 8 април от 11:00 часа в района на ДГС Струмяни, над село Илинденци.

В инициативата ще се включат горски служители, пожарникари, военнослужещи и доброволци – същите, които през лятото се бориха с огнената стихия. Сега те отново ще бъдат заедно, но този път с мисията да възстановят унищожената природа.

За залесяването са подготвени фиданки от зимен дъб, благун и различни горскоплодни видове, които са подходящи за възстановяване на екосистемата в района.

Организаторите подчертават, че събитието има не само екологична, но и символична стойност като израз на благодарност към всички, които подкрепиха кампанията на Министерство на земеделието и храните "Безотговорността е най-опасната искра“.

Очаква се инициативата да събере десетки участници и да постави началото на дългосрочни усилия за възстановяване на горите в региона.