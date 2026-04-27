Краткотрайни гаранционни ремонти по фугите в участъци от АМ "Струма“ ще затрудняват придвижването тази седмица, предупреждават от АПИ, цитирани от ФОКУС.

От 27 април (понеделник) до 29 април (сряда), временно ще се променя организацията на движение в две отсечки - при 38-и и 52-ри км. Дейностите ще се изпълняват поетапно през деня, за да се гарантира безопасността на пътуващите и на работните екипи.

На 27 април от 8 ч. до 17 ч. ремонтните работи ще се извършват при 52-ри км на магистралата в посока Благоевград. Ограничено ще е преминаването в активната и аварийната лента, като превозните средства ще се насочват в изпреварващата.

На 28 април от 8 ч. до 17 ч. дейности ще се изпълняват при 38-ми км АМ "Струма“ в платното за София. Ограничено ще е навлизането в активната и изпреварващата лента, а движението ще се пренасочва в аварийната.

На 29 април от 8 ч. до 17 ч. ще продължи работата по съоръжението при 38-ми км в посока София. Автомобилите ще преминават по изпреварващата лента, а ремонтните дейности ще са в активната и аварийната лента.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.