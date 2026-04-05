Киноложка изложба, организирана от СЛРД "Елен“, събра десетки любители на ловните кучета в Кюстендил и утвърди традициите в развитието на ловната кинология, предаде ФОКУС.
В събитието участваха 29 кучета от различни породи, сред които ягтериер, ваймаранер, лагото романьоло, трицветно лудогорско гонче, български барак и дратхаар. Участниците демонстрираха отлични породни качества, подготовка и поведение.
Оценяването беше извършено от Димитър Дандаринов, чийто професионален опит гарантира обективна и компетентна преценка.
Първото място спечели руско петнисто гонче "Пегая“ със собственик Николай Котев. На второ място се класира лудогорско гонче "Дара“ на Красимир Гергинов, а трето място зае барак "Бари“ със собственик Димитър Йорданов.
Победителите бяха отличени с купи, медали и грамоти, осигурени от организаторите. Допълнителни награди бяха връчени и в категориите "Дама с куче“ и "Дете с куче“.
Организаторите посочиха, че киноложката изложба е преминала при засилен интерес и още веднъж е показала значението на ловното куче като незаменим партньор, както и ролята на сдружението за развитието на кинологията и сплотяването на ловната общност.
