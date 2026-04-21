Около 03:50 часа неизвестно лице е поставило и запалило възпламеняващо се изделие в близост до клетка за почистване на автомобили в търговски комплекс, разположен в село Първомай.

В ранните сутрешни часове на 20 април 2026 г. в Районното управление в Петрич е постъпил сигнал за инцидента, съобщиха за Blagoevgrad24.bg от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

В резултат на деянието са нанесени материални щети – увредени са метален панел и прилежаща към него лайсна. На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са започнали работа по установяване на извършителя.

В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е задържан 28-годишен мъж от село Кавракирово. Използваното вещество е иззето и предоставено за извършване на експертиза с цел установяване на точния му състав.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.