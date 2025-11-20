ЗАРЕЖДАНЕ...
26 години по-късно кюстендилски ресторантьори се върнаха в своята гимназия
© Фокус
Бившите съученици, тръгнали от една класна стая и поели по общия професионален път, споделиха с учениците от 11. и 12. клас не само демонстрация на техниката су вид, но и лични истории от реалния живот в ресторантьорството – за ранните утрини, дългите смени, трудните моменти и постоянството, което изгражда професионалистите.
В класната стая настъпи тишина – от онази, в която се слуша внимателно. Защото пред младите хора стояха двама мъже, започнали точно като тях: в същото училище, със същите мечти и същите първи стъпки.
Срещата остави силно послание: когато вярваш в мечтата си и работиш за нея всеки ден, един ден се връщаш там, откъдето си тръгнал – не като ученик, а като човек, който може да вдъхнови.
Инициативата е част от усилията на Сдружение по туризъм – Кюстендил, което активно подкрепя развитието на професионалната гимназия.
