25 дела в Съдебния център по медиация към Окръжен съд – Кюстендил
Съдебният център по медиация функционира на ул. "Търговска“ №11–13 в Кюстендил след влизането в сила на измененията в Закона за медиацията от юли 2025 година.
Към 10 март в центъра са постъпили общо 25 дела – 24 от Районен съд – Кюстендил и едно от Районен съд – Дупница. По 16 от тях са проведени информационни срещи, като по пет дела е постигнато съгласие между страните и е подписано споразумение.
Четири от насрочените информационни срещи не са се състояли поради неявяване на една от страните, а други две са били отменени. През март са насрочени още две информационни срещи с медиатор, а през април е планирана още една.
