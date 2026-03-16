Дела по Семейния кодекс са най-чести в Съдебния център по медиация към Окръжен съд – Кюстендил, предаде. Сред тях са производства за издръжка, нейното изменение, молби за развод и недействителност на брака. Разглеждат се още молби за защита от незаконно уволнение, както и искове за установяване съществуването на вземане по издадена заповед за изпълнение.Съдебният център по медиация функционира на ул. "Търговска“ №11–13 в Кюстендил след влизането в сила на измененията в Закона за медиацията от юли 2025 година.Към 10 март в центъра са постъпили общо 25 дела – 24 от Районен съд – Кюстендил и едно от Районен съд – Дупница. По 16 от тях са проведени информационни срещи, като по пет дела е постигнато съгласие между страните и е подписано споразумение.Четири от насрочените информационни срещи не са се състояли поради неявяване на една от страните, а други две са били отменени. През март са насрочени още две информационни срещи с медиатор, а през април е планирана още една.