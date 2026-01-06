ЗАРЕЖДАНЕ...
24-годишен варненец извади кръста в Банско
©
Честванията започнаха с празнична света литургия в храм "Света Троица“, водена от свещеник Георги Хаджигеоргиев. След богослужението беше извършен традиционният Богоявленски водосвет пред Духовно-историческия музей "Свети Паисий Хилендарски“.
С литийно шествие присъстващите се отправиха към центъра на града, където смелите 7 участници се впуснаха в ледените води. Светият кръст беше изваден от Стефан Анастасов, 24-годишен младеж от Варна.
Кметът Стойчо Баненски и цялото ръководство на община Банско поздравиха участниците и отправиха пожелания за здрава и успешна 2026 година.
Празникът беше отбелязан и в град Добринище, където празникът започна в църквата "Св.св. Петър и Павел“, водено от свещеник Борис Галчев. След водосвета, с литийно шествие до река "Десилица“, 25 младежи се хвърлиха във водата за здраве. Кръстът беше изваден от Цветан Халачев на 18 години от Добринище.
Празничният ден продължи с благопожелания за мир, здраве и благоденствие за всички жители и гости на общината.
Още по темата
/
Богоявление е!
07:38
Още от категорията
/
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
05.01
В новогодишната нощ: Подготвени ли са заведенията в Банско и техните клиенти за новата валута?
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.