24-годишен чужденец вилня и нарани полицаи в Банско

© 24-годишен чужденец блъсна и нарани полицаи в Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.



На 14.08.2025 г. около 00:20 часа на ул. "Глазне“ в гр. Банско от полицейски служители на РУ-Банско е подаден сигнал със стоп палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил. Мъжът не се подчинил и продължил движението си, блъскайни единия от полицейските служители. Иниформеният е получил наранявания на ляв крак и лява ръка.



От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът бил спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител.



24-годишният чужденец е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 и чл.269, ал.1 от НК.