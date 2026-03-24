Цените на паркоместата и гаражите в големите градове на много места доближават, а в някои случаи и надхвърлят тези на жилищата в същия район. Причината е огромното търсене на място за колата и малкото предлагане на такива имоти.В една от платформите за недвижими имоти се предлага 23 квадрата гараж в София в района на ул. "Г. С. Раковски“ и бул. Ал. Дондуков“ за 96 000 евро, или по 4364 евро за квадрат. За сравнение в района, но на ул. "Дунав“ се продава 60 квадрата жилище за 180 000 евро, което е 3000 евро на квадрат.Пазарът на жилища в центъра на града обаче е доста разнообразен. Има имоти, които минават 5000 евро за квадрат, но се предлагат и по-достъпни, но маломерни апартаменти. За да има повече места за паркиране, в някои сгради се оформят пространства с електрическа платформа, която нарежда автомобилите на две нива. Така на пространство от 16 квадрата, но с голяма височина могат да се паркират две коли.Сходни са и цените на паркоместата и гаражите в Бургас. Най-скъпи са тези в суперцентър, където гараж от 23 кв. м се продава за 100 000 евро, или 4350 евро на квадрат. След тях по скъпотия се нареждат гаражите в крайморския комплекс "Лазур"с над 3000 евро на квадратен метър. Офертите за продажба там са за 60 000 евро и нагоре. Летят и цените на наемите - от 100 до 150 евро на месец, а в най-търсените райони - по 200 евро.От 2000 до над 4000 евро за квадратен метър вървят гаражите във Варна, но предлагането им е силно ограничено. Повече се продават паркоместа, както външни, така и подземни, коментира за в. "Телеграф" брокерът на имоти Стоил Димитров. Офертите за наем също са кът, особено след украинската инвазия във Варна, която допълнително наду цените на имотите в града, споделя той. Продажбата на самостоятелни гаражи в центъра на морската столица е изключителна рядкост, а цените надхвърлят 4200 евро за м2.Гараж в Благоевград от 20 квадратни метра струва точно 21 000 евро. По кварталите цената не пада под 800 евро за квадратен метър. "Недостигът на места за паркиране, в които автомобилът ти да е защитен и да е в закрито помещение, доведе до този парадокс - гараж да струва колкото жилище“, твърдят брокери от Благоевград. Някои по-находчиви благоевградчани пък оставят своите коли навън, за да отдават под наем гаражите си и от това да припечелват по някой лев. Прибират по 200-300 евро на месец за подобна услуга. Други пък изкарват пари от дворните си места в центъра, където също е мисия почти невъзможна да се намерят свободни паркоместа. Вкарват чужди МПС в имотите си срещу 50-100 евро на месец.От 8 до 46% е разликата между средните цени на гаражи или паркоместа с тези на жилищата в различните градове. Това показа проучване от Добромир Ганев от Национално сдружение "Недвижими имоти“. В него са разгледани средните цени на двата типа имоти по градове, като не са посочени критерии за търсене в централните райони, тъй като там обикновено се появяват фрапиращи случаи, в които гаражите са по-скъпи от жилищата. Според анализа в Бургас цената на квадратен метър жилищна площ е 1720 евро, а гаражите са по 800 евро.В Плевен пък разликата е най-малка, като там апартаментът се продава по 1333 евро, а паркомястото или гаража са по 1218 евро или имотите са само със 115 по-скъпи от местата за коли. За София разликата е 32 на сто, или 873 евро. Жилищата в София са на средна цена от 2706 евро, а гаражите 1833 евро. Това обаче са средни цени за целия град, а в някои райони има безплатно паркиране и паркоместата и гаражите не са толкова търсени.Най-скъпи в Русе са паркоместата в новопостроените кооперации, като към момента съществуват оферти за предлагане на такива обекти за по 37 хиляди евро. Това каза пред "Телеграф“ председателят на Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в града Марин Гюрчев. Няма много кандидати да броят толкова пари, за да подслонят автомобила си, и с месеци тези паркоместа стоят непродадени. Понякога собствениците не искат да отстъпят от цената и ги отдават под наем. Месечният наем варира от 100 до 125 евро, а в някои случаи и повече.По-евтини са гаражите в старите сгради в централната градска част – продават се обикновено за 20-30 хиляди евро в зависимост от местоположението. Към момента няма голямо предлагане, защото живеещите в кооперациите ползват пространствата на приземния етаж за собствените си автомобили.Продажбите на жилища са намалели със 17,4 на сто през първите два месеца на тази година. Сравнението между януари–февруари 2025 и 2026 г. показва ясно изразено охлаждане в почти всички големи и средни пазари, като за столицата е с 13,2 на сто, а в Несебър с 32,6 на сто. Единствено в Разлог има повишение с 10,2%.Основният фактор е ефектът от авансовите сделки, извършени в периода 2024-2025 г., които се базираха на нерационалното очакване от ефекта на приемане на новата валута, което подейства силно психологически върху пазара. В този период значителна част от търсенето беше "изтеглено напред“. Купувачите ускориха решенията си в очакване на бъдещи промени в цените и условията. В началото на 2026 г. това води до естествено временно намаляващо активно търсене.