2,91 промила алкохол в кръвта на директора на НП "Рила"
Заключението на вещото лице сочи, че в изследваната проба е установено алкохолно съдържание от 2,91 промила. Андонов катастрофира в началото на седмицата край Кочериново. При направения на място полеви тест с дрегер е отчетена концентрация от 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Тестът за наркотични вещества е дал положителен резултат за марихуана.
Към момента се очакват резултатите и от лабораторното изследване на пробата за наркотични вещества. След получаването им предстои повдигане на обвинения. По случая е образувано досъдебно производство.
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
