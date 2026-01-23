Готови са резултатите от експертизата на взетата кръвна проба за алкохол на директора на Национален парк "Рила“ Красимир Андонов. Това съобщиха заот Районна прокуратура – Кюстендил.Заключението на вещото лице сочи, че в изследваната проба е установено алкохолно съдържание от 2,91 промила. Андонов. При направения на място полеви тест с дрегер е отчетена концентрация от 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Тестът за наркотични вещества е дал положителен резултат за марихуана.Към момента се очакват резултатите и от лабораторното изследване на пробата за наркотични вещества. След получаването им предстои повдигане на обвинения. По случая е образувано досъдебно производство.