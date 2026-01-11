19 местни инициативи са одобрени по схемата за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, предаде. Акцентът е опазване на околната среда, благоустрояване и ремонти.Финансовата подкрепа е насочена към местните общности, читалища, детски градини, спортни клубове и села. Подходът е напълно прозрачен, с публични правила, ясни критерии и решения, взети на база оценка от комисии и след обществено одобрение. За изминалата година одобрените проекти са на стойност близо 25 000 евро. Десет от инициативите са реализирани в малките населени места.Основната цел е подобряване на жизнената среда като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.