17 решения на общинските съвети в Кюстендилско извън закона
За отчетния период са проверени общо 1 538 решения, взети на заседанията на общинските съвети в област Кюстендил. След анализа им 17 от тях са били върнати като незаконосъобразни.
По-голямата част от върнатите решения – 15, са били преразгледани от съответните общински съвети и приведени в съответствие с указанията на областния управител относно спазването на законовите изисквания.
Две от решенията са оспорени пред Административния съд в Кюстендил. По едното от тях вече е подадена жалба пред Върховния административен съд, а по другото тече предвиденият в закона срок за обжалване пред ВАС.
