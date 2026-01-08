ЗАРЕЖДАНЕ...
161 бебета са родени в кюстендилската болница за изминалата година
© ФОКУС
Той се обърна и към всички родилки. "Вие сте носителки на чудото, което сътворява живота. Бъдете здрави и благословени“, допълни лекарят.
Д-р Томов предостави и обобщена информация за новородените през изминалата 2025 г. Родените бебета в МБАЛ “Д-р Никола Василиев" в град Кюстендил за предходната година са 161.
Добрата новина е, че по-голяма част от тях са родени по нормален път - 110. Чрез цезарово сечение са изродени 44 бебета. Има 6 родени с форцепс и 1 седалищно раждане. В сравнение с други лечебни заведения, където процентът на секциото достига 80%, в Кюстендилската болница е сравнително нисък.
Старшата акушерка в АГ отделението Илияна Иванова обясни, че родените момченца са 84 - съвсем малко повече от момиченцата, които са 77. “От началото на тази 2026 година имаме родени вече три бебета - всички момичета", уточни Иванова.
“В кюстендилската болница за 2025 г. има и две раждания на близнаци - една двойка момченца и една двойка момче и момиче. Доносените бебета са 142, а недоносени - 18", каза още екипът на АГ отделението.
Първото бебе за 2026 г. в МБАЛ - Кюстендил се казва Никол и се роди на 3 януари. Това е второ раждане за майката, като първото е чрез секцио. Момиченцето се роди по естествен път под грижите на екипа от професионалисти: д-р Ана Цветанов, акушерките Силвия Иванова, Илияна Иванова и Дияна Евтимова, както и санитарката Даниела Колева.
