Жителите на Кюстендил ще имат възможност да получат безплатни фиданки в рамките на националната инициатива на "Гората.бг“, насочена към по-зелена и по-чиста околна среда, предаде. Събитието ще започне от 14.30 часа на площад "Велбъжд“.Гражданите ще могат да получат различни видове плодни, паркови и медоносни дръвчета. Сред тях са дюли, облачински вишни, кайсии – зарзали, ябълки, сливи жълта афъзка, череши, черници, бадеми и орехи. Ще бъдат раздавани и паркови видове като върби, бели акации, люляци, чинари, брези и бряст.Инициативата е част от националната кампания на "Гората.бг“, чиято цел е засаждането на 6 милиона дървета до пролетта на 2026 година. Кампанията включва залесяване на изгорели гори, създаване на нови горски площи и подкрепа за общини, училища, детски градини и доброволчески организации, които искат да засаждат дървета и да подобряват градската и природната среда.Организаторите уточняват, че повечето фиданки са с височина между 40 и 150 сантиметра, което ги прави подходящи за лесно засаждане и по-добро прихващане. Част от плодните дръвчета са директно плододаващи, а други подлежат на последващо облагородяване.От "Гората.бг“ напомнят, че плодните дървета не са подходящи за засаждане в градска среда без необходимото разрешение от общината. На желаещите ще бъдат предоставени и указания за правилното съхранение, засаждане и грижа за фиданките.Инициативата има за цел не само да направи градовете и селата по-зелени, но и да насърчи хората да се включат активно в опазването на природата и създаването на по-добра среда за бъдещите поколения.