Разлог отново сияе по-ярко благодарение на изключителния талант на 16-годишния Валентин Хаджиев – младеж, който превръща светлината в изкуство.След миналогодишния му успех, тази година Валентин надмина себе си. Светлинната инсталация, която той е създал напълно сам, е още по-мащабна и по-впечатляваща.В двора на дома му блестят 1475 метра светещи гирлянди, сред които 65 метра светещи висулки и общо 25 000 светлодиодиТази година Валентин надгражда миналогодишната си инсталация с напълно нови елементи: звездно небе, две четириметрови елхи и две светещи сфери – всеки детайл прецизно проектиран и изработен лично от него.Разширени са и светещите вериги по къщата и постройките в двора, което превръща пространството в истинска светлинна приказка.Но талантът и щедростта на Валентин не спират до семейния дом. Младежът е вложил време и труд, за да зарадва и своите съученици и учителите си в ПГ по Транспорт – Разлог.Там той е създал впечатляваща празнична украса, включваща 7–8 метрова елха, няколко по-малки елхи и допълнителни светещи мрежи, които превръщат училищния двор в място на празнична магия."Това, което прави Валентин уникален, не е просто добрата идея – това е истински талант, технически умения, креативност, сръчност и изключителен поглед към красивото. На неговата възраст той вече демонстрира способност да проектира, изгражда и реализира сложни светлинни инсталации, достойни за професионалисти. Валентин Хаджиев е доказателство, че когато талантът се съчетае с труд и желание, се раждат чудеса. Поздравления, Валентин! Продължавай да озаряваш празниците ни и да вдъхновяваш всички около себе си", казват от Община Разлог.