Окръжен съд – Кюстендил призна 51-годишен мъж за виновен в това, че на неустановена дата в., в апартамент в кв. "Запад“ в гр. Кюстендил, умишлено е умъртвил друг кюстендилец, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, съобщиха от пресцентъра на. Става въпрос за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 във връзка с чл. 115 от НК.Съдът наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 16 години, като го оправда по обвинението, че е извършил деянието с особена жестокост. С присъдата си съдът определи първоначален "строг“ режим на изтърпяване на наказанието и приспадна времето, през което подсъдимият е бил задържан – от 6 ноември 2023 г. до привеждане в изпълнение на наложеното наказание.Съдът осъди обвиняемия да заплати на частния обвинител и граждански ищец В. К. сумата от 60 000 евро (с левова равностойност 117 349,80 лв.), представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди – душевни болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 1 декември 2023 г. до окончателното ѝ изплащане. За разликата над присъдената сума до пълния претендиран размер от 150 000 лева искът е отхвърлен като неоснователен.Подсъдимият е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Г. К. сумата от 7 000 евро, представляваща обезщетение за неимуществени вреди – душевни болки и страдания, ведно със законната лихва. За разликата над присъдената сума до пълния претендиран размер от 120 000 лева искът е отхвърлен като неоснователен.Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок от днес.