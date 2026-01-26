ЗАРЕЖДАНЕ...
15 евро за регистрация на електрическа тротинетка в Кочериново
Съгласно наредбата електрическите тротинетки могат да се управляват само от лица, навършили 16 години, при спазване на Закона за движението по пътищата. Въвежда се задължителна регистрация срещу такса от 15 евро, като за всяко превозно средство ще се издават стикер и регистрационен талон, вписани в специален електронен регистър.
Движението с електрически тротинетки ще бъде разрешено по велосипедната инфраструктура, както и по улици и пътища с максимално разрешена скорост до 50 км/ч. Максималната допустима скорост за движение на тротинетките обаче се ограничава до 20 км/ч.
Наредбата въвежда и задължителни изисквания за оборудване на тротинетките – звънец, предна светлина с бял или жълт цвят и задна червена светлина. За водач, който не носи документ за регистрация, е предвидена глоба в размер на 15 евро.
