ЗАРЕЖДАНЕ...
148 години от Освобождението на Горна Козница, Бобов дол и региона
© ФОКУС
Датата 13 февруари заема важно място в местната историческа памет. За събитието свидетелства паметна плоча при църквата "Св. Димитър“ в село Горна Козница, на която е изписана датата 13.02.1878 година.
С Решение № 26 от 28 февруари 2023 г. Общинският съвет в Бобов дол, по предложение на Валери Радлев, определя 13 февруари за Ден на освобождението на село Горна Козница, град Бобов дол и останалите населени места в общината.
В знак на почит към събитието и към паметта на загиналите кметът на община Бобов дол, адвокат Елза Величкова, ще поднесе венец пред паметника в село Горна Козница.
Още от категорията
/
Земетресение в Дупница
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Международен експерт говори за киберсигурност в Банско
18:44 / 12.02.2026
Съдът в Кюстендил с присъда за петима измамници
18:43 / 12.02.2026
Археологически музей – Сандански подписа договор за изпълнение на...
11:48 / 12.02.2026
Автомобил блъсна пешеходка в района на сатовчанско село
11:37 / 12.02.2026
Ново земетресение рано тази сутрин в България!
09:30 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.