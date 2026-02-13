Община Бобов дол отбелязва 148 години от Освобождението на село Горна Козница, град Бобов дол и останалите населени места в района от османска власт, предаде. Паметната дата – 13 февруари 1878 година – е свързана с преминаването на руски военни части през днешното село Горна Козница по време на Руско-турската война (1877–1878 г.).Датата 13 февруари заема важно място в местната историческа памет. За събитието свидетелства паметна плоча при църквата "Св. Димитър“ в село Горна Козница, на която е изписана датата 13.02.1878 година.С Решение № 26 от 28 февруари 2023 г. Общинският съвет в Бобов дол, по предложение на Валери Радлев, определя 13 февруари за Ден на освобождението на село Горна Козница, град Бобов дол и останалите населени места в общината.В знак на почит към събитието и към паметта на загиналите кметът на община Бобов дол, адвокат Елза Величкова, ще поднесе венец пред паметника в село Горна Козница.