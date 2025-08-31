Новини
139 години от създаването на славен полк в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 16:46Коментари (0)34
© Фокус
виж галерията
Навършват се 139 години от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк – военната гордост на Кюстендил, съобщиха за "Фокус“ от читалище "Генерал Владимир Заимов“. На 31 август 1886 година в град Кюстендил е основан 13-ти Рилски пехотен полк – един от най-славните и обичани военни формирования в историята на Българската армия.

"Създаден в годините след Съединението, полкът се превръща в символ на войнска доблест, жертвоготовност и любов към Родината. В продължение на десетилетия 13-ти Рилски пехотен полк е бил неизменна част от военната история на страната ни. Воините му участват в Балканските войни, Междусъюзническата война и Първата световна война, като името на полка се свързва с прояви на изключителен героизъм и саможертва. В боевете при Булаир, Чаталджа, Куманово и Дойран рилци записват със златни букви страници в националната памет“, посочиха от военното читалище.

Кюстендил неслучайно е наричан "военната столица на България“ – тук се изгражда и закалява бойният дух на поколения български войници, а градът винаги е носил в сърцето си гордостта от своите защитници.

"Днес, 139 години след създаването на 13-ти Рилски пехотен полк, ние – читалище "Генерал Вл. Заимов – 2013“ гр. Кюстендил – свеждаме глава в знак на почит пред паметта на героите. Тяхната саможертва е в основата на свободата и достойнството, които имаме като народ“, допълниха от читалището.

В тази връзка е организирана подписка за запазването на историческия портал и полковата църква, както и за превръщането им във възпоменателен мемориален комплекс – достойно място за памет и признателност.

Всеки желаещ може да се включи и да даде своята подкрепа на 6 септември и 13 септември на площад "Велбъжд“ и площад "Първи май“ от 8.30 ч. до 12.00 ч. "С благодарност към миналото и с увереност в бъдещето, ние си поставяме за задача да пазим и предаваме историческата памет, да възпитаваме младите поколения в родолюбие и да съхраняваме жив спомена за славния 13-ти Рилски пехотен полк – полка на Кюстендил и на България“, казаха организаторите на подписката.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
