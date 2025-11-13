ЗАРЕЖДАНЕ...
130 години от рождението на Рамаданов отбелязват в Кюстендил
Откриването, организирано по повод 130-годишнината от рождението на Рамаданов, ще се състои в 17.30 часа.
"Каним всички да се насладят на един изключителен разказ за живота на твореца, претворен от екипа на галерията. Разказ за артиста, събрал в сърцето си Италия и Франция, но запазил най-голямо място за България“, каза Господинов. Той подчерта, че изложбата представлява значително изследване на живота и творчеството на Рамаданов.
Петър Рамаданов е роден на 25 март 1895 година в Кюстендил. През 1914 г. постъпва в Художествената академия в София, но между 1915 и 1918 г. е на фронта, където се сдружава с Гео Милев и Николай Райнов. След войната продължава следването си и завършва Академията като скулптор през 1923 г.
Същата година заминава на специализация в Рим, а през 1926 г. учи във Венецианската академия. По-късно се премества в Париж, където работи в ателието на известния скулптор Бурдел.
През 1933 г. се установява в Кан сюр Мер, Южна Франция, а през 1955 г. се завръща в България. Следва назначение като редовен преподавател в Художествената гимназия през 1956 г., където води часове по скулптура, моделиране, каменоделство и гипсолеене, както и лекции по история на френската скулптура от XIX век, рисуване и цветознание.
