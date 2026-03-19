Общо 127 души са заявили участие като кандидати за народни представители от област Кюстендил. Мандатите са 4. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Венцеслав Механджийски, предадеНай-младият кандидат е на 21 години, а най-възрастният – на 80. В листите преобладават мъжете – 93, докато жените са 34. Всички партии и коалиции са регистрирали своите кандидатски листи, като няма подадени откази.До 24 март продължава регистрацията на секционните избирателни комисии. "В момента получаваме документите от общините. След като съберем всички, ще качим данните на членовете за проверка на имената и ЕГН и ще вземем решение“, обясни Механджийски.Към момента не всички общини са подали необходимите документи, а в община Трекляно не е постигнато съгласие. В този случай Районната избирателна комисия ще назначи съставите на секционните комисии.Предстоят и обучения на членовете на секционните избирателни комисии. Към момента няма официално подадени жалби и сигнали за нарушения на Изборния кодекс.