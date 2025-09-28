117 години от рождението на маестрото на "Нестинарка"

© Фокус Архив Кюстендил ще отбележи тържествено 117-ата годишнина от рождението на един от най-значимите български композитори – академик Марин Големинов, предаде "Фокус". Събитието ще се състои на 28 септември от 18.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, където музикалната общност и почитателите на класическата музика ще се съберат, за да отдадат заслужена почит на твореца.



Големинов е автор на множество опери, балети, симфонични и камерни произведения, които са неразделна част от съкровищницата на българската музикална култура. Неговият принос към развитието на националната музика остава дълбоко уважаван и вдъхновяващ и днес.



По време на честването за десети път ще бъдат връчени Националната награда за принос в музикалното изкуство "Акад. Марин Големинов“, както и съпътстващата награда "Златен квартет“ – отличия, които утвърждават значимостта на българските музикални творци и изпълнители.



Събитието ще даде и символично начало на сезон 2025/2026, който ще бъде открит с концерт на виолончелиста Атанас Кръстев и пианиста Симеон Гошев – музиканти от новото поколение, които успешно продължават традициите на българската класическа сцена.



Организатори на честването са Община Кюстендил и Музикално сдружение "Марин Големинов“, които вече десетилетие съхраняват и популяризират творчеството на именития композитор.