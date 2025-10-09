Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
113 години свобода! Поклон пред героите освободители на Симитли
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:21Коментари (0)46
©
На 9-ти октомври 1912 година, четири дни след началото на Балканската война и освобождението на Горна Джумая и Банско, 3-та бригада на Седма пехотна рилска дивизия настъпва на юг по течението на Струма и завзема Орановския пролом.

В това време главните сили на османския Струмски корпус се съсредоточават в Кресненския пролом и настъпват на север с намерението да нахлуят на българска територия през Бараково и да подсигурят от изток операциите на Вардарската армия в битката при Куманово.

На 9 октомври авангардните части на противниците се сблъскват в района на Симитли. В началото на боя османците превземат града (разположен по това време само на десния бряг на Струма), но българите, които са заели по-удобни позиции за артилерийски обстрел, ги контраатакуват и отблъскват. Друга османска колона стига Осенова, ляв приток на Струма, но също е принудена да отстъпи. В резултат на боя за Симитли опитът за османско настъпление към Дупница е пресечен.

Три дни по-късно 3-та бригада настъпва към Кресненското дефиле и в боя при Крупник отблъсква главните сили на Струмския корпус.

На 13 октомври 1912 г. Качев баир при Сърбиново, днешно Брежани, е пропит с кръвта на 48 смели мъже, опълчили се на поробителите в името на освобождението. Имената на 13 бойци са изписани на паметната плоча. По данни в книгите, пазени и до днес в библиотеката в село Брежани обаче, загиналите са 45 войници и трима офицери. По възрастните жители на Брежани разказват, край къщите в махалата са били пръснати главите на убитите български войници. А там, където е паметника им на Качев баир, върха на баира над махала е бил покрит с телата на героите. Майки, невести и оцелелите в Качова махала съединили телата с главите, за да погребат героите по каноните на християнството. Загиналите са предимно войници от Пазарджишко и Самоковско. Всичките от 50-ти пехотен полк на 7-ма Рилска дивизия.

За един от главните освободители на симитлийския район е признат легендарният български революционер Ичко Бойчев.

По повод 100-годишнината от избухването на Балканската война и освобождението на Симитли на централния площад бива изграден паметник "100 години свобода“ в чест на загиналите знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на Симитли и България.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Бюджет 2026
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: