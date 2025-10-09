113 години свобода! Поклон пред героите освободители на Симитли

© На 9-ти октомври 1912 година, четири дни след началото на Балканската война и освобождението на Горна Джумая и Банско, 3-та бригада на Седма пехотна рилска дивизия настъпва на юг по течението на Струма и завзема Орановския пролом.



В това време главните сили на османския Струмски корпус се съсредоточават в Кресненския пролом и настъпват на север с намерението да нахлуят на българска територия през Бараково и да подсигурят от изток операциите на Вардарската армия в битката при Куманово.



На 9 октомври авангардните части на противниците се сблъскват в района на Симитли. В началото на боя османците превземат града (разположен по това време само на десния бряг на Струма), но българите, които са заели по-удобни позиции за артилерийски обстрел, ги контраатакуват и отблъскват. Друга османска колона стига Осенова, ляв приток на Струма, но също е принудена да отстъпи. В резултат на боя за Симитли опитът за османско настъпление към Дупница е пресечен.



Три дни по-късно 3-та бригада настъпва към Кресненското дефиле и в боя при Крупник отблъсква главните сили на Струмския корпус.



На 13 октомври 1912 г. Качев баир при Сърбиново, днешно Брежани, е пропит с кръвта на 48 смели мъже, опълчили се на поробителите в името на освобождението. Имената на 13 бойци са изписани на паметната плоча. По данни в книгите, пазени и до днес в библиотеката в село Брежани обаче, загиналите са 45 войници и трима офицери. По възрастните жители на Брежани разказват, край къщите в махалата са били пръснати главите на убитите български войници. А там, където е паметника им на Качев баир, върха на баира над махала е бил покрит с телата на героите. Майки, невести и оцелелите в Качова махала съединили телата с главите, за да погребат героите по каноните на християнството. Загиналите са предимно войници от Пазарджишко и Самоковско. Всичките от 50-ти пехотен полк на 7-ма Рилска дивизия.



За един от главните освободители на симитлийския район е признат легендарният български революционер Ичко Бойчев.



По повод 100-годишнината от избухването на Балканската война и освобождението на Симитли на централния площад бива изграден паметник "100 години свобода“ в чест на загиналите знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на Симитли и България.