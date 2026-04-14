Бюлетините за гласуване за предстоящите парламентарни избори пристигнаха в Кюстендил под засилена охрана, предаде репортер на ФОКУС.
Общо 111 000 хартиени бюлетини са доставени за областта. Те ще бъдат разпределени, заедно с изборните книжа и устройствата за видеонаблюдение, по график в деветте общини в региона.
Областният управител Кристиян Иванов съобщи, че общият брой на избирателите в област Кюстендил е 125 356 души. Подадени са 2385 заявления за гласуване по настоящ адрес.
Най-много заявления са подадени в община Кюстендил – 727, следвана от Дупница – 371. В останалите общини броят им е: Кочериново – 227, Сапарева баня – 210, Бобов дол – 200, Невестино – 185, Бобошево – 184, Трекляно – 166 и Рила – 115.
Председателят на Районната избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджийски посочи, че подготовката за изборите продължава. В момента се извършват промени в съставите на секционните избирателни комисии, а в отделните общини вече е изготвен график за обучения.
До момента са подадени четири сигнала за нарушения. Те са разгледани, като част от тях са изпратени към компетентните органи за последващи действия.
