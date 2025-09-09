11 пожара са гасени през почивните дни в Кюстендилско

© Фокус Архив 11 пожара са гасили екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Пет от пожарите са нанесли щети. Пожарът в частен имот в село Соволяно е причинен поради небрежност. Унищожени е външна тоалетна, спасени са 2 сгради.



Пожарът, възникнал в частен имот в село Горна Козница е унищожил 50 кв. м покривна конструкция, косачка, инструменти, дърва за огрев. Угасен е от 2 екипа на РСПБЗН -Бобов дол. Няма пострадали хора, причините за възникването му се изясняват от РУ - Бобов дол.



Късо съединение в лек автомобил е причинило запалването – на ГП Е 79. Екип на РСПБЗН - Дупница е потушил пожара, унищожени са част от маркучите на горивната система, автомобилът е спасен, няма пострадали хора.



Пожарът, който възникна в землището на селата Мазарачево и Драговищица, обхвана 500 дка площ. Ликвидиран е от екипи на РСПБЗН Кюстендил и Дупница, помощ е оказана от фирма "Булплан“, доброволци, местно население, Община Кюстендил, горски служители. Огънят е унищожил необитаема къща, 50 дка овощна градина, навес. Спасени от опожаряване са 12 сгради, 500 дка смесена гора, 400 дка овощна градина. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара се изясняват от РУ Кюстендил.