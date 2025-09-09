ЗАРЕЖДАНЕ...
|11 пожара са гасени през почивните дни в Кюстендилско
Пожарът, възникнал в частен имот в село Горна Козница е унищожил 50 кв. м покривна конструкция, косачка, инструменти, дърва за огрев. Угасен е от 2 екипа на РСПБЗН -Бобов дол. Няма пострадали хора, причините за възникването му се изясняват от РУ - Бобов дол.
Късо съединение в лек автомобил е причинило запалването – на ГП Е 79. Екип на РСПБЗН - Дупница е потушил пожара, унищожени са част от маркучите на горивната система, автомобилът е спасен, няма пострадали хора.
Пожарът, който възникна в землището на селата Мазарачево и Драговищица, обхвана 500 дка площ. Ликвидиран е от екипи на РСПБЗН Кюстендил и Дупница, помощ е оказана от фирма "Булплан“, доброволци, местно население, Община Кюстендил, горски служители. Огънят е унищожил необитаема къща, 50 дка овощна градина, навес. Спасени от опожаряване са 12 сгради, 500 дка смесена гора, 400 дка овощна градина. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара се изясняват от РУ Кюстендил.
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
17:44 / 07.09.2025
