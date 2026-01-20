Над 1600 проверки и близо 4000 нарушения са установени от Инспекцията по труда в Кюстендил през 2025 година, предаде. Служителите на Дирекция "Инспекция по труда“ със седалище в Кюстендил са извършили общо 1607 проверки, при които са констатирани 3718 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и законодателството, свързано с държавната служба. За отстраняване на установените нарушения на проверените работодатели и органи по назначаване са дадени 3528 задължителни предписания.През изминалата година инспекторите по труда са установили 100 лица, работещи без трудов договор, като за нарушенията е потърсена административнонаказателна отговорност от работодателите.Съставени са 170 акта за установяване на административни нарушения, а общият размер на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения възлиза на 288 650 лева.През 2025 г. се запазва тенденцията за ръст на издадените разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица, като броят им за годината е 254.В рамките на контролната дейност инспекторите по труда са приложили 22 пъти мярката за спиране на обекти, машини и съоръжения поради нарушения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Мярката има превантивен характер и цели предотвратяване на тежки трудови злополуки с фатални или трайни последици.От Инспекцията по труда в Кюстендил призовават работещите да подават своевременно сигнали за нарушения, докато се намират на работните си места, което позволява на инспекторите да установят нарушенията безспорно и да приложат ефективно контролните си правомощия.