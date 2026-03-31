7 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР са съставили полицейски служители при проведена специализирана операция на територията на Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Акцията е насочена към предотвратяване на нарушения на изборното законодателство и изборните права на гражданите.Мерките са предприети спрямо граждани, за които е събрана информация, че се подготвят да предлагат имотна облага на избиратели с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или политическа сила на предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.От началото на изборната кампания на територията на Кюстендилска област при извършени проверки полицейските служители са съставили общо 100 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР.