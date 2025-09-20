ЗАРЕЖДАНЕ...
|100 години читалището в Горановци пази българщината
Беше посочено, че читалището вече един век съхранява българщината. През 1925 година то е започнало дейността си под името "Просвета“, развило е активна дейност и са създадени хор, танцов състав и театрална група. Към читалището е създаден и музеят "Бит и култура на XX век“, посветен на бита на хората и разположен на открито.
Секретарят на читалището Ивелина Ленгарска приветства гостите на тържеството. "100 години на възраждане, на всеотдайност и сърцата дейност на поколения читалищни дейци, за да бъде съхранена българската духовност и традиция“, каза Ленгарска. Тя спомена и председателите, ръководили самодейната институция през годините, библиотекари и секретари.
"Когато дейността на едно читалище е колкото един човешки живот, та и много повече, то равносметката е белязана с присъствието на хората, от онези първите – сложили началото, до последните вървящи по техните стъпки“, каза Ивелина Ленгарска.
Тя посочи, че през 100-годишната история читалищната дейност е горяла като буен огън, затихвала е като жарава, тлеела е като горяща пепел, но отново е лумвал огънят и любовта към нови прояви разнородни дейности.
Жителите на селото, гостите и ръководството на читалището бяха поздравени от кмета инж. Атанасов. "Читалищата имат особено място в моето сърце, защото това са институциите, които пазят българщината и традициите в най-малките населени места. Това е средището, което пали искрицата в нашите деца. Това е мястото, което се грижи нашите деца да знаят какъв е бил българският дух и култура“, каза инж. Огнян Атанасов.
По време на тържествената част бяха раздадени и благодарствени грамоти, а след това празникът продължи с музикално-поетична програма.
