100 години читалището в Горановци пази българщината
Автор: Венцислав Илчев 14:58Коментари (0)36
© Blagoevgrad24.bg
В кюстендилското село Горановци бяха отбелязани 100 години от учредяването на читалище "Христо Ботев“, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg. Сред официалните гости на празника бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председатели и секретари на читалища от региона.

Беше посочено, че читалището вече един век съхранява българщината. През 1925 година то е започнало дейността си под името "Просвета“, развило е активна дейност и са създадени хор, танцов състав и театрална група. Към читалището е създаден и музеят "Бит и култура на XX век“, посветен на бита на хората и разположен на открито.

Секретарят на читалището Ивелина Ленгарска приветства гостите на тържеството. "100 години на възраждане, на всеотдайност и сърцата дейност на поколения читалищни дейци, за да бъде съхранена българската духовност и традиция“, каза Ленгарска. Тя спомена и председателите, ръководили самодейната институция през годините, библиотекари и секретари.

"Когато дейността на едно читалище е колкото един човешки живот, та и много повече, то равносметката е белязана с присъствието на хората, от онези първите – сложили началото, до последните вървящи по техните стъпки“, каза Ивелина Ленгарска.

Тя посочи, че през 100-годишната история читалищната дейност е горяла като буен огън, затихвала е като жарава, тлеела е като горяща пепел, но отново е лумвал огънят и любовта към нови прояви  разнородни дейности.

Жителите на селото, гостите и ръководството на читалището бяха поздравени от кмета инж. Атанасов. "Читалищата имат особено място в моето сърце, защото това са институциите, които пазят българщината и традициите в най-малките населени места. Това е средището, което пали искрицата в нашите деца. Това е мястото, което се грижи нашите деца да знаят какъв е бил българският дух и култура“, каза инж. Огнян Атанасов.

По време на тържествената част бяха раздадени и благодарствени грамоти, а след това празникът продължи с музикално-поетична програма.






