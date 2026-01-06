10 годишният Васил Попов от с. Мосомище получи Богоявленския кръст, който Андон Балтаджиев извади от водите на река Градска в Гоце Делчев. Общо 27 млади мъже скочиха във водата, за да спасят Кръста.Най-младият участник Васил Попов получи благословия от Неврокопския митрополит Серафим.На Богоявление бяха осветени и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Гранично полицейско управление.