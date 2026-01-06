ЗАРЕЖДАНЕ...
10 годишният Васил Попов получи Богоявленския кръст в Гоце Делчев
Най-младият участник Васил Попов получи благословия от Неврокопския митрополит Серафим.
На Богоявление бяха осветени и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Гранично полицейско управление.
