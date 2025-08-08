10 години "София филм фест" в Кюстендил

© Фокус Архив За поредна година в Кюстендил гостува "София филм фест“, предаде "Фокус“. Традицията за представяне на важни фестивални филми пред публиката и гостите на Кюстендил има десетгодишна история. През месец август зрителите могат да се насладят на специално подбрани филми на голям екран на открито.



Прожекциите се случват на площад "Велбъжд“ и са част от програмата "Кюстендилско лято“. Началото беше поставено с хитовия филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов "Триумф“, а тази вечер от 21.00 часа пред публиката ще бъде представен тазгодишният носител на "Оскар“ за най-добър анимационен филм – новата творба на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис "Потоп“. Филмът пресъздава пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение.



На 15 август ще бъде представен "Жестокият път“ – документална творба, посветена на идеята да разкрие и разкаже цялата истина за уникалната с постиженията си българска експедиция до Еверест през 1984 година. 22 август е денят за първата среща на публиката в Кюстендил с фестивално кино от Индия. Един от хитовете на фестивала в Кан "Всичко, което виждаме в светлината“.



Финалът на програмата за 2025 година ще бъде поставен на 29 август с най-новия филм на легендарния хърватски режисьор Райко Гърлич "Всичко си има край“, който съчетава политически трилър, романс и сатира и има силно послание по отношение на корупцията в обществено-политическата сфера.