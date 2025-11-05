ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк
Кандидатът на Демократическата партия Зоран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк, побеждавайки бившия губернатор Андрю Куомо, независим кандидат, и републиканския кандидат Къртис Слайва в ключовите кметски избори в САЩ.
Така той става първият индийско-американски мюсюлманин, спечелил надпреварата. Мамдани, който спечели демократичните първични избори по-рано тази година, се изправи срещу бившия губернатор Андрю Куомо, независим кандидат, и републиканския кандидат Къртис Слайва в ключовите кметски избори. Мамдани ще встъпи в длъжност на 1 януари 2026 г., като ще стане най-младият кмет на града от повече от век.
Мамдани, който се описа като "най-големият кошмар на Тръмп", заяви, че е показал как демократите могат да победят американския президент, докато празнуваше победата си.
По данни на NBC News той е спечелил с 60,2% от отчетените гласове, а най-близкият му съперник – бившият губернатор на щата Андрю Куомо – призна поражението си малко след обявяването на резултатите.
Мамдани използва победната си реч пред възторжените си поддръжници в Бруклин, за да се пошегува с Куомо и да хвърли ръкавицата на Тръмп.
"Пожелавам на Андрю Куомо само най-доброто в личния му живот“, заяви той, "но нека тази вечер да е последният път, в който изричам името му, тъй като обръщаме страницата на политиката, която изоставя мнозинството и служи само на малцина".
Обръщайки се към Тръмп, който подкрепи Куомо и заплаши да откаже федерално финансиране на Ню Йорк, ако левият демократ спечели, Мамдани заяви: "Ако някой може да покаже на нацията, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, то това е градът, който го е създал".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: