|Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на годината
Инвеститорите в злато се усмихват. Благородният метал продължава възходящата си тенденция на фона на очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв на САЩ (Фед) през септември и публикуването на данни за инфлацията. Златото, което успя да се задържи над 3600 долара, е един от най-следените активи от инвеститорите.
Вероятността за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв се е увеличила
Индексът на цените на производителите (PPI) в САЩ ще бъде публикуван днес, а индексът на потребителските цени (CPI) в четвъртък. Тези данни ще предоставят важни насоки за лихвената политика на Федералния резерв. Неотдавнашен правителствен доклад разкри, че икономиката на страната е създала 911 000 по-малко работни места от очакваното през 12-те месеца до март. Освен това, данните за заплатите извън селското стопанство сочат отслабващ пазар на труда, което засилва вероятността от намаляване на лихвените проценти.
ПАЗАРНИ ОЧАКВАНИЯ
Инвеститорите до голяма степен са предвидили намалението на лихвения процент с 25 базисни пункта от страна на Федералния резерв на заседанието му през септември. Вероятността за по-агресивно намаление с 50 базисни пункта обаче също се оценява на около 6%.
38 ПРОЦЕНТА УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
Цените на златото в грам скочиха с 500 лири през последните три седмици. След като се задържаха над 4300 лири през август, цената на грам злато сега се е повишила над 4800 лири, като бързо се е увеличила с 500 лири. Цените на златото са се увеличили с 38% от началото на годината. Очаква се благородният метал, който се е повишил с 27% миналата година, да запази силната си тенденция през 2025 г. Експертите смятат, че слабият долар, големите покупки от централната банка, умерената парична политика и глобалната несигурност играят значителна роля за това покачване.
Цените на златото, които радваха инвеститорите с поредното си чупене на рекорди през последните седмици, се събудиха отново до рекордно високо ниво сутринта на 10 септември.
Цената на грам злато откри деня на 4 813 турски лири. Цената на грам злато достигна дъно от 4 804 турски лири и максимум от 4 836 турски лири, счупвайки рекорди. В момента грам злато се продава за 4 835 турски лири.
Златото откри деня на цена от 3 627 долара за унция. Достигна дъно от 3 620 долара и връх от 3 644 долара. В момента се търгува на цена от 3 632 долара.
