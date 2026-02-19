ЗАРЕЖДАНЕ...
Зимен ад в Москва: Нивото на снежната покривка може да счупи всички рекорди
"Това е необичайно много. Ситуацията е изключително сложна, но съм сигурен, че градът ще се справи“, подчертава Собянин.
Водещият специалист от метеорологичния център "Фобос“ Евгений Тишковец прогнозира, че този снеговалеж ще бъде един от трите най-силни в историята на наблюденията. Очаква се височината на снежната покривка да достигне 75 см, а на места — 87 см.
Лошото време вече е усложнило ситуацията по пътищата. В Подмосковието на магистрала М-4 "Дон“ са регистрирани масови ПТП. Според данни на Baza, над 160 полета от Москва са забавени или отменени поради снежната буря.
Очаква се снеговалежът да продължи и 20 февруари.
