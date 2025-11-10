ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жестоко убийство в Румъния: Мъж намушка 15 пъти бившата си жена пред очите на детето им
Преди време жертвата е издала ограничителна заповед срещу бившия си мъж, след като е била отвлечена и изнасилена, съобщи Digi24. По данни на местната полиция жената не е искала да бъде инсталирана електронна система за наблюдение и органите на реда са се съобразили с това искане.
Трагедията се е разиграла съвсем близо до дома на жертвата. Жената е била на улицата и е държала на ръце малкото дете, когато бившият ѝ съпруг се е появил и я е намушкал 15 пъти.
След нападението мъжът е избягал от местопрестъплението. Откритието е направено от съседи, които са намерили тялото на жертвата в локва кръв. Няколко екипа на спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, но не са успели да спасят живота ѝ.
Полицията е започнала разследване и когато е пристигнала в дома му, той бил в тежко състояние. Според разследващите, обвиняемият се е самонаранил. В момента мъжът е хоспитализиран в болницата в Александрия, където получава допълнителни медицински грижи.
Твърди се, че предполагаемият убиец е бил освободен, въпреки че жената се оплакала, че няколко дни след издаването на ограничителната заповед е била отвлечена и изнасилена от него. Същевременно бащата на жената е бил многократно глобяван за това, че се е обадил на 112 без основание, след като е поискал съдействието на властите и е съобщил за заплахите от зет си.
Главният прокурор на прокуратурата към Висшия касационен съд в северната ни съседка е разпоредил проверка по предходните събития.
