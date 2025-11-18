eKathimerini.
Мрачната находка е направена миналата сряда в планинския район близо до село Ливадеро.
Аутопсията установила, че животното е било простреляно два пъти - веднъж в гърба и веднъж в бедрото - преди да бъде обезглавено.
В съвместно изявление Организацията за природната среда и изменението на климата (OFYPEKA) и екологичната група "Калисто" предупреждават, че убиването или нараняването на мечки е престъпление, наказуемо от закона.
