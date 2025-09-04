Новини
Жертвите на трагедията в Лисабон са вече 17
Автор: Елиза Дечева 12:59Коментари (0)72
17 станаха жертвите на трагедията с дерайлирал трамвай в Лисабон. "Фокус" припомня, че инцидентът стана вчера около 18:00 часа местно време близо до оживения площад "Prasa dos Restauradores“.

Властите съобщиха, че ранените са около 20. Премиерът Луис Монтенегро обяви тридневен траур в памет на жертвите. 

Все още нямаме официално потвърждение за причината за инцидента.


