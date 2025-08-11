Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Жертва и двама изчезнали след експлозията в стоманодобивен завод в Пенсилвания
Автор: ИА Фокус 23:05 / 11.08.2025Коментари (0)57
©
Един човек е убит, а десетки други са ранени при експлозията в стоманодобивен завод в САЩ близо до Питсбърг, Пенсилвания. Аварийните екипи все още са на мястото на инцидента, съобщиха служители, цитирани от Tanjug.

Кейси Райнър, говорител на спешния отдел на окръг Алегение, каза, че има и двама в неизвестност. 

Служителите са помолили жителите на квартала, в който се намира заводът да останат на закрито и да затворят всички прозорци и врати.


Още по темата: общо новини по темата: 674
11.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
09.08.2025 »
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
12:48 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
19:17 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
08:22 / 09.08.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
България и Войната в Украйна
Лято 2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: