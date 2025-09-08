Жена уби роднините на мъжа си с гъби

© Илюстративна снимка Жена ще лежи в затвора, след като уби трима от роднините на мъжа си с гъби.



Върховният съд на австралийския щат Виктория произнесе тежка присъда на 50-годишната Ерин Патерсън , която беше призната за виновна в умишлено отравяне на трима членове на семейството на вече бившия си съпруг. Съдия Кристофър Бийл осъди подсъдимата на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване едва след 33 години за извършване на особено тежки престъпления, съобщава The Guardian.



Делото продължи единадесет седмици и завърши с единодушна присъда. Патерсън беше призната за виновна в предумишленото убийство на Дон и Гейл Патерсън, родителите на бившия ѝ съпруг Саймън Патерсън и лелята на Саймън, Хедър Уилкинсън. Тя беше осъдена и за опит за убийство на съпруга на Хедър, Иън Уилкинсън, който по чудо оцеля след трагичния инцидент.



Според досието по делото, през юли 2023 г. обвиняемата е поканила жертвите на вечеря, по време на която ги е почерпила с говежди ребра, гарнирани с отровни гъби.



Както обвинението, така и защитата признаха, че Патерсън заслужава доживотен затвор. Осъдената жена настоява за версията за трагичния инцидент и не признава вина. Пенсионерката може да обжалва присъдата до 6 октомври.