Жена, която изпада в клинична смърт за 11 минути, разказа как преживяването ѝ никога няма да я напусне. Шарлот Холмс казва, че е видяла и рая, и ада - и това е променило живота ѝ.Сърцето на 68-годишната Шарлот спира по време на рутинен преглед при кардиолог. Тогава кръвното ѝ налягане внезапно се покачва до опасни стойности.Медицинският персонал я информира, че ще трябва да остане в болницата, докато работят по овладяването на ситуацията. В интервю за The 700 Club тя описа как е започнало преживяването ѝ близо до смъртта, пише Мирър, цитиран от bTV.Тя си спомни как лекарите са я предупредили: " Успокой се. Ще получиш още един инсулт или ще получиш инфаркт.“Съпругът ѝ Дани е до нея, докато медицинският персонал ѝ поставя интравенозна система, опитвайки се да намали кръвното ѝ налягане. След това той ги вижда как внезапно започва голяма суматоха около съпругата му.Шарлот обясни, че през това време се е озовала "над тялото си“, наблюдавайки как медицинският екип извършва компресии на гръдния кош."Можех да ги видя, всички медицински сестри наоколо, можех да усетя миризмата на най-красивите цветя, които някога съм усещала, и тогава чух музика. Когато отворих очи, знаех къде съм. Знаех, че съм в рая“, споделя жената.Според Шарлот, ангели са я водили през това небесно царство, където страхът не е съществувал. Тя обясни: "Няма страх. Като чиста радост е, когато ангелите поемат властта, няма страх, сякаш се прибираш у дома. Това е чиста радост.“По време на небесното си пътешествие Шарлот разпознала починали членове на семейството си, включително родителите и сестра си, както и "видяла светци от древността“. Тя отбелязала: "Те не изглеждаха стари, не изглеждаха болни.“"Зад мама и татко имаше светлина, толкова ярка, че не можех да я гледам“, обясни още Шарлот.След това тя забелязала малко дете, което довело до дълбоко откровение. Тя сподели: "Не можех да разбера и си спомням, че си помислих кой е това и чух небесния си баща да ми казва: "Това е твоето дете“. Загубих това дете, бях бременна в петия месеца и половина. Спомням си как държаха бебето и казваха: "Шарлот, момче е“, след което то изчзна.“Там тя видяла и Бог, който по-късно ѝ показал ада. Тя го погледнала отгоре и усетила гнила миризма. Тя вярвала, че това е предупреждение, което трябва да предаде на другите."Чух баща ми да казва: "Имаш време да се върнеш и да споделиш“, каза тя.В този момент тя почувствала как я дърпат назад. Лекарите успели да я спасят. Холмс прекарала още две седмици в болницата, преди да бъде изписана.