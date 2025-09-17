Жаир Болсонаро е с ранен етап на рак на кожата

© 70-годишният бивш бразилски президент Жаир Болсонаро беше изписан от болницата, където беше приет във вторник, поради внезапно заболяване. Според медицинското заключение, при приемането той е бил "дехидратиран, с тахикардия и ниско кръвно налягане". Медицинските тестове са показали "анемия и нарушена бъбречна функция".



В неделя той е получил медицински грижи, включително хирургично почистване на кожни лезии. "Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата. Това вече беше лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено", пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролин, цитиран от ProtoThema.



Върховният съд на Бразилия осъди в четвъртък Жаир Болсонаро на 27 години и три месеца затвор за опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г. от настоящия президент на страната Луис Инасио Лула да Силва.