Земетресение в Румъния
Земетресението е с дълбочина 87,7 км, и е засечено близо до Фокшани.
Digi24 съобщи, че друг трус с магнитуд 2 по скалата на Рихтер и с дълбочина 12 км е станал вчера отново в сеизмичната зона Вранча-Бузъу.
