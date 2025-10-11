ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земетресение с магнитуд 7.7 удари протока Дрейк
От Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщават, че трусът е регистриран на около 956 км югоизточно от Пунта Аренас, Чили и на 710 км югоизточно от Ушуая, Аржентина.
Дълбочината му е 10 км. От U.S. Tsunami Warning Centers съобщават, че няма опасност от цунами.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1336
|предишна страница [ 1/223 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
09:29 / 09.10.2025
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
12:51 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: